"تعليم الإسماعيلية" يشكل لجنة لمتابعة تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى

الإسماعيلية - السيد فلاح – جمال حراجى

كلف الدكتور خالد خلف قبيصى، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، لحنة برئاسة عادل عبد التواب عثمان، وكيل المديرية، وإسماعيل محسن مدير عام التعليم العام ووفاء سليمان، مدير التعليم الثانوى بمتابعة عملية تسليم أجهزة التابلت المدرسى لطلاب الصف الأول الثانوى فور وصوله للمدرسة.

وأكد مدير المديرية على أن معلمى الإسماعيلية تم تدريبهم بعناية على استخدام الوسائل والتقنيات الحديثة والسبورة التفاعلية، مشيرًا إلى إنه يتوجب على كل معلم مراعاة التوزيع العادل لوقت الشرح بين المواد التعليمية بحيث إلا تطغى مادة على أخرى.

وأضاف "قبيصى" إنه يثق فى قدرة معلمى الإسماعيلية فى إكتشاف ومراعاة الفروق الفردية بين الطلاب وحثهم على تفحص بنك المعرفة المصرى وجمع المعلومات وربطها بالمناهج التعليمية ليشعروا بمتعة التعلم بعيدًا عن الحفظ والتلقين.

واختتم مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، أنه تم وضع خطة متابعه تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى منذ يوم الاثنين الماضى لافتًا إلى انه يتابع عمليات التوزيع بالإدارت الثمانية حتى تسليم آخر طالب بكل مدرسة كما تم التواصل مع هيئة البريد وذلك من أجل تسهيل الحصول على وثيقة تأمين التابلت.

ولفت عادل عبد التواب عثمان، وكيل المديرية إلى أن الفصل الدراسى الثانى سيشهد متابعة دقيقة لكل مدارس المحافظة وزيارات ميدانية مفاجئة مشددًا على وجود غرفة عمليات للمديرية تعمل على مدار 24 ساعة وتتلقى أى شكاوى من أولياء الأمور أو العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية للعمل على حلها فورًا.