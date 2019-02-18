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تعرف على إجراءات وزارة الرى لترشيد استهلاك المياه × 10 معلومات

الإثنين، 18 فبراير 2019 05:19 م
تعرف على إجراءات وزارة الرى لترشيد استهلاك المياه × 10 معلومات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار
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أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة تسعى إلى التوسع فى تعميم نظم وأساليب الرى الحديث فى مختلف محافظات الجمهورية، بهدف الإسراع فى عمليات استصلاح الأراضى وزيادة معدل التوسع نتيجة تقليل نسب المساحة المفقودة فى إقامة المراوى والمصارف وآلات الرى العادية والتى تشغل 20% من المساحة الكلية .
 

وفى التقرير التالى نرصد الإجراءات التى تنفذها وزارة الرى لتطوير الرى وترشيد استهلاك المياه كالتالى:

1 - مواجهة محدودية الموارد المائية فى مصر، والنمو السكانى المتطرد، والتعدى على الرقعة الزراعية.
 
2 - رفع  الوعى المائى للمزارعين للحفاظ على الموارد المائية من خلال ترشيد استخدام مياه الرى، ومن التلوث. 
 
3 - توفير المياه للمشروعات القومية.
 
4 - توعية المزارعيين للتعامل مع شبكات الرى والصرف كأنها ملكيات خاصة.
 
5 -  تقليل زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، وخاصة الأرز وقصب السكر.
 
6 - خفض الفواقد على مختلف مستويات شبكة الرى المساهمة فى زيادة إنتاجية الفدان وتعظيم العائد من وحدة المياه.
 
7 -  تطبيق أساليب الرى الحديثة من رش وتنقيط وأساليب متنوعة تتناسب مع طبيعة الزراعات والأرض.
 
8 - تطوير منظومة الرى من مساقى وترع فرعية فى زمام 635 ألف فدان فى الأراضى القديمة باستثمارات 4 مليارات جنيه لخدمة 2 مليون مواطن فى 15 محافظة.
 
9 - تطوير 75 ألف فدان من 2014 حتى 2018 فى محافظات الجمهورية المختلفة.
 
10 - دراسة مشروع متكامل لتطوير نظم الرى فى مساحه 50 ألف فدان بمحافظة الفيوم.

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