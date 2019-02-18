video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 فبراير 2019 09:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعات السلع والبنوك والاستثمار

الإثنين، 18 فبراير 2019 09:56 ص
تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعات السلع والبنوك والاستثمار بورصة دبى
إضافة تعليق
 تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.24% خاسرا عدد 6.02 نقطة ليصل إلى مستوى 2543.91 نقطة.   
 
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 43.3 مليون سهم محققة ما قيمته 41.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 869 صفقة لـ29 سهما، وارتفع 8 أسهم، فيما انخفض 14 سهما، واستقر 7 أسهم.
 
وتراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.04%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.80%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.30%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.29%،  وقطاع التأمين بنسبة 0.21%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.39%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 12.34%، ثم شركة المدينة للتمويل بنسبة 6.38%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة شعاع كابيتال بنسبة 5.69%، ثم مصرف عجمان بنسبة 2.91%.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بقطاعى العقارات والبنوك

بورصة دبى توفر بيانات فورية حول نسب الملكية الأجنبية فى الشركات المدرجة

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

البورصة

بورصة دبى

دبى




لا تفوتك
خناقة إخوانية بين عصام تليمة ومدحت الحداد.. تعرف على التفاصيل

خناقة إخوانية بين عصام تليمة ومدحت الحداد.. تعرف على التفاصيل

عمال صينيون يذبحون الكلاب لأكلها بحلوان ..صور

عمال صينيون يذبحون الكلاب لأكلها بحلوان ..صور

فيديو وصور..عضو لجنة إعداد دستور 2014 : وضعنا الدستور وسط مظاهرات الإخوان وتهديداتهم بالتخلص منا..فترة حكم الجماعة كانت فى أذهاننا عند وضع الدستور ..والظروف كانت حرجة ..ونصوص الدستور تضمنت كيفية التعديل

فيديو وصور..عضو لجنة إعداد دستور 2014 : وضعنا الدستور وسط مظاهرات الإخوان وتهديداتهم بالتخلص منا..فترة حكم الجماعة كانت فى أذهاننا عند وضع الدستور ..والظروف كانت حرجة ..ونصوص الدستور تضمنت كيفية التعديل

"المرور"تستعد لموجة الطقس السيئ.. وتحذر من الرعونة والسرعات الزائدة تجنبا لانقلاب المركبات..نشر سيارات الإغاثة وخط ساخن للإبلاغ عن الحوادث..ومراقبة الطرق على مدار الساعة..تعزيز الخدمات بالمحاور لمنع الزحام

"المرور"تستعد لموجة الطقس السيئ.. وتحذر من الرعونة والسرعات الزائدة تجنبا لانقلاب المركبات..نشر سيارات الإغاثة وخط ساخن للإبلاغ عن الحوادث..ومراقبة الطرق على مدار الساعة..تعزيز الخدمات بالمحاور لمنع الزحام

صور.. تعرف على أغنى ملاك الأندية حول العالم

صور.. تعرف على أغنى ملاك الأندية حول العالم

تعرف على أحدث حيل أبل لتعويض خسائرها فى الصين

تعرف على أحدث حيل أبل لتعويض خسائرها فى الصين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة