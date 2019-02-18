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تجديد حبس قاتل سائق توك توك دار السلام 15 يوما

الإثنين، 18 فبراير 2019 02:31 م
تجديد حبس قاتل سائق توك توك دار السلام 15 يوما توك توك-أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بالسيدة زينب، تجديد بحبس سباك 15 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامه بقتل سائق توك توك لسرقته بدائرة قسم شرطة دار السلام.
 
وأكد المتهم فى اعترافاته، أنه استدرج المتهم بغرض توصيله إلى مكان الواقعة، ونظرًا لعمله سابقا فى العقار وعلمه بأن الشقة مهجورة منذ سنوات، استقرت فى ذهنه فكرة قتله وتركه داخل الشقة وبالفعل شنقه ووثق قدميه بالحبال وتركه وسرق التوك توك وفر هاربًا،نظرا لحاجته للمال وظروف زواجه.
 
وكان بلاغ ورد لمأمور قسم شرطة دار السلام يفيد العثور على جثة شاب مجهول الهوية داخل عقار سكنى بكورنيش النيل دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب فى العقد الثانى من العمر، وأن الشقة مهجورة منذ سنوات، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
 
وبتكثيف الإجراءات الأمنية، تم التوصل إلى المتهم وتبين أنه يدعى "م.ا" 29 سنة سباك، وأن الضحية يعمل سائق توك توك  يدعى "ا.م" 18 سنة مقيم بالفيوم ويعمل فى القاهرة سائق توك توك، وأن المتهم استدرجه لسرقة التوك توك الخاص به وقتله داخل الشقة المهجورة.
 
وبإحالة المتهم إلى النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتسليم جثمان الضحية لذويه، بعد عرضها على الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة.
 
 

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