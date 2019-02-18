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تجديد حبس سائق قتل حارس فيلا فى المقطم بسبب خلافات قديمة

الإثنين، 18 فبراير 2019 02:33 م
تجديد حبس سائق قتل حارس فيلا فى المقطم بسبب خلافات قديمة جثة-أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بالسيدو زينب، حبس سائق 15 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامه بقتل حارس فيلا بدائرة قسم شرطة المقطم، كما صرحت بدفن الجثة بعد عرضها على الطب الشرعى.
 
وكشفت التحقيقات عن وجود خلافات سابقة بين المتهم والمجنى عليه، حيث كان المتهم كان يعمل سائقا لدى صاحب الفيلا، وترك العمل منذ فترة قصيرة، وعاد بعدها ليقتل حارس العقار بسبب خلافات بينهما.
 
بدأت القضية بتلقى قسم شرطة المقطم، إخطارا من المستشفى باستقبال حارس فيلا جثة هامدة، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لـ "س.ز"، وبإجراء التحريات تبين أن وراء الواقعة سائق سابق عند صاحب الفيلا يدعى "ا.ع".
 
وبتقنين الإجراءات الأمنية ألقت قوة القبض على المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 

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