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تجديد حبس تاجر ضبط بحوزته 47 قرصا مخدرا قبل ترويجها بالمنوفية

الإثنين، 18 فبراير 2019 11:47 ص
تجديد حبس تاجر ضبط بحوزته 47 قرصا مخدرا قبل ترويجها بالمنوفية حبس - ارشيفية
المنوفية _محمد فتحى
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قرر أحمد مبارك وكيل نيابة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار شريف الشوربجى مدير النيابة، والمستشار مصطفى حمزة رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس تاجر ضبط بحوزته 47 قرصا مخدرا، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بمدينة شبين الكوم، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
 
تلقى اللواء سمير ابو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، من ضبط "محمد ك" 59 عاما، تاجر ومقيم بالعزبة الغربية بشبين الكوم، وبحوزته 47 قرصا مخدرا، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بمدينة شبين الكوم، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .
 
 

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