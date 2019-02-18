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الإثنين، 18 فبراير 2019 04:00 م
خالد صلاح
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تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط تراجع 5 قطاعات

الإثنين، 18 فبراير 2019 02:33 م
تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط تراجع 5 قطاعات صورة ارشيفية بورصه الكويت
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تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشر السوق الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا السوق العام والأول.
 
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.04% خاسرا عدد 2.02 نقطة ليغلق عند مستوى 5186.03 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.09% خاسرا عدد 4.95 نقطة ليغلق عند مستوى 5421.86 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.09% رابحا عدد 4.05 نقطة ليغلق عند مستوى 4757.33 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 120.7 مليون سهم بقيمة 18.1 مليون دينار كويتى عبر 5304 صفقة.
 
وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.62%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.51%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.10%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية والعقار بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.19%، ثم قطا المواد الأساسية بنسبة 0.98%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.57%.
 
وجاء سهم "الإثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 14.29%، تليه رمال بنسبة 12.40%، ثم صلبوخ بنسبة 10.71%، فيما تصدر سهم "كويتية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 7.46% ثم يونيكاب بنسبة 5.51%، ثم المركز بنسبة 5%.
 
 

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