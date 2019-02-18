تأجيل ثانى جلسات إعادة محاكمة متهم بالتجمهر فى الزاوية الحمراء لـ 17 مارس

كتب ـ إيهاب المهندس

قررت الدائرة 29 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة،برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الاثنين، تأجيل أولي جلسات إعادة إجراءات محاكمة المتهم الشافعي محمد الشافعي، فى اتهماه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالتجمهر واستعراض القوة في منطقة الزاوية الحمراء بالقضية برقم 961 لسنة 2014 والمقيدة برقم 2874 لسنة 2014 كلي شمال القاهرة ، لجلسة 17 مارس.

صدر القرار برئاسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامح سعيد وأمانة سر محمود متولى وسعيد شلبى وجمال أحمد.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهم وآخرين مجموعة من التهم منها التجمهر في منطقة الزاوية الحمراء واستعراض القوة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر، وتكدير السلم العام.