انهيار منزل فى المطرية بدون إصابات بسبب أعمال حفر مجاورة.. صور

انهار عقار خالٍ من السكان، رقم 38 شارع القنال، المتفرع من شارع المطراوى بحى المطرية شرق القاهرة، دون إصابات أو وفيات.

ومنذ يومين تم إخطار عمليات المحافظة بسقوط الجزء الخلفى للعقار المنهار بسبب وجود أعمال حفر بالأرض المجاورة.

وعلى الفور وجهه محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، بإخلاء العقار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف وإخلاء العقار الذى يسكنه 6 أسر، عقب انهيار المنزل وتم إخطار رئيس الحي بموقع البلاغ لتشكيل لجنة هندسية على مدى تأثير العقار المنهار على العقارات المجاورة والتنسيق مع التضامن الاجتماعى لصرف الإعانات اللازمة.