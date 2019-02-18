انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق غرب الإسكندرية

الإسكندرية ـ أسماء على بدر

انهار عقار قديم مكون من 3 طوابق، بحارة ابن المسعور، والمتفرع من شارع يوسف الحكيم، بمنطقة كرموز، غرب الإسكندرية.

وتلقي اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بانهيار عقار قديم بدائرة كرموز، غرب المحافظة.

وانتقل مأمور وضباط قسم شرطة كرموز، وبرفقتهم قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، وحي غرب إلي محل البلاغ، وتم فرض طوق أمني حول العقار المنهار لحين رفع الأنقاض.

وتواصل البحث لمعرفة ما إذا كان يوجد سكان تحت الأنقاض، وحسب شهود العيان توجد أنباء حول وجود أشخاص تحت العقار.