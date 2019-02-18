انتحار ربة منزل بسبب خلافات أسرية بالغربية

الغربية – عادل ضرة

أقدمت ربة منزل على الانتحار بتناول حبوب حفظ الغلال، لمرورها بأزمة نفسية بسبب خلافات أسرية بقرية الدلجمون مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بوصول"ر. هـ" 31 سنة ربة منزل لمستشفى كفر الزيات العام، مصابة بهبوط حاد بالدورة الدموية ووفاتها، وتوصلت التحريات أن المتوفاة كانت تمر بأزمة نفسية بسبب خلافات أسرية، دفعتها للانتحار بتناول حبوب حفظ الغلال، تحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة بدفن الجثة.