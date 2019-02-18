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اليوم.. ويزر الآثار يتحدث عن أهم الاكتشافات الأثرية بجامعة حلوان

الإثنين، 18 فبراير 2019 01:00 ص
اليوم.. ويزر الآثار يتحدث عن أهم الاكتشافات الأثرية بجامعة حلوان خالد العنانى وزير الأثار
وائل ربيعى
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تعقد جامعة حلوان، ندوة للدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم الإثنين بعنوان "الآثار المصرية بين الاكتشافات الحديثة والمشروعات الكبرى" وذلك بقاعة حسن حسنى بحرم الجامعة.

ويتحدث وزير الآثار خلال الندوة عن أهم الاكتشافات الآثرية ودور الدولة في الاهتمام بالمناطق التاريخية، وتقديم كل التمويلات اللازمة للمشاريع الأثرية، لتشجيع السياحة لاستعادة الوجه الحضاري اللائق الجمالي لمصر وإبرازه أمام العالم مع التركيز على أهمية مشاركة شباب الجامعات في النوعية المجتمعية للحفاظ على قرارات مصر بما يليق بقيمتها وعراقة الحضارة المصرية.

ومن المقرر أن يشارك عمداء الكليات ورؤساء الأقسام والطلاب من مختلف الكليات للمشاركة فى الحوار والنقاش على هامش الندوة.

 

 

 
 

 

 


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