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اليوم.. شعبة المعادن الثمينة تجتمع لمناقشة مشكلات صناعة وتجارة الذهب

الإثنين، 18 فبراير 2019 03:00 ص
اليوم.. شعبة المعادن الثمينة تجتمع لمناقشة مشكلات صناعة وتجارة الذهب ذهب _ أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
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تنظم شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية اجتماعا مغلقا لها اليوم الاثنين، وذلك لمناقشة المشكلات التى تواجه تجارة وصناعة المعادن فى مصر، إضافة إلى بحث مشكلة السطو المسلح على أحد المحال بحدائق الأهرام.

كانت صادرات الحلى والأحجار الكريمة سجلت انخفاضا بنسبة 31 % خلال عام 2018 لتسجل 1.45 مليار دولار مقارنة بـ 2.098 مليار دولار خلال عام 2017.

وكشف تقرير لهيئة الرقابة على الصادرات، أن الإمارات أكبر مستورد ذهب وحلى من مصر خلال 2018 لتسجل 1.2 مليار دولار بتراجع بلغت نسبته 23 % لتسجل 1.6 مليار دولار خلال عام 2018، وانخفضت صادرات القطاع إلى سويسرا بنسبة 72 % لتسجل 75 مليون دولار مقارنة بـ 268 مليون دولار خلال 2017.

وكشف التقرير، انخفاض صادرات الحلى والأحجار الكريمة إلى لبنان بنسبة 28 % لتسجل 68 مليون دولار فى عام 2018 مقارنة بـ 95 مليون دولار خلال عام 2017، فى ما تراجعت الصادرات إلى تركيا بنسبة 70 % لتسجل 33 مليون دولار مقابل 111 مليون دولار.


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