اليوم.. الكنيسة تبدأ صوم يونان والبابا يترأس القداس بالإسكندرية

سارة علام

تبدأ الكنيسة القبطية، اليوم الاثنين، أول أيام صوم نينوى، المعروف باسم "صوم يونان"، إذ يترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس صوم يونان من كنيسة الإسكندرية، على أن يستمر الصوم يومين إضافيين.



صوم يونان وفقًا للطقس الكنسى، فإن صوم يونان يقع دائمًا قبل بداية الصوم الكبير بأسبوعين، وتصومه الكنيسة تشبّها بالنبى يونان، وانتظارًا لمراحم الله، إذ يهيئ أذهان المؤمنين لرحلة الصوم الكبير، ومدته ثلاثة أيام، وهو يسبق عادة الصوم الكبير بخمسة عشر يومًا، ويبدأ يوم الاثنين، وطقسيًّا يعادل الصوم الكبير أيضًا.



قداس صوم يونان القداس يجب أن يبدأ ظهرًا، وتُصلّى "مزامير" فى الساعات الثالثة، والسادسة، والتاسعة، والغروب، والنوم، والستار فى الأديرة.