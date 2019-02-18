اليابان تدعو ترامب لزيارتها 26 مايو المقبل

طوكيو (أ ش أ)

أعلن مصدر فى الحكومة اليابانية اليوم الاثنين، أنه سيتم دعوة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لزيارة طوكيو لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من 26 مايو المقبل، وربما يجعله أول ضيف أجنبى يجتمع مع ولى العهد الأمير ناروهيتو الذى سيخلف والده الإمبراطور أكيهيتو على العرش.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن المصدر قوله إن الحكومة اليابانية تسعى إلى إظهار تحالف قوى بين اليابان والولايات المتحدة من خلال استقبال ترامب كأول رئيس دولة أجنبى يلتقى مع الامبراطور الجديد.

وقال المصدر إذا تحققت، سيزور ترامب اليابان مرتين فى غضون شهر تقريبا حيث يتوقع أن يحضر قمة مجموعة العشرين فى أوساكا غرب اليابان فى أواخر يونيو.