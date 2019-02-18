ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن رافيش كومار المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية قوله " إن الإعتبارات التجارية تحدد الصفقات التي نعقدها مع الدول الأخرى".

وأعرب المتحدث الهندي عن اعتقاده بأن نشر الديمقراطية والسلام والأمن في فنزويلا ينطوي على أهمية كبيرة لتقدم ورفاهية شعبها ، والهند تربطها علاقات ودية ووثيقة مع فنزويلا ، وهذا هو موقفها الرسمي.

وكان مستشار الأمن القومى الأمريكي جون بولتون قد حذر مؤخرا الشركات والدول الأجنبية من شراء البترول الخام الفنزويلي بعد الزيارة المفاجئة التي قام بها وزير البترول الفنزويلي مانويل كيفيدو الى نيودلهي وأعلن خلالها أن بلاده ترغب في تصدير البترول الى الأسواق الهندية سريعة النمو.

تجدر الإشارة الى أن الولايات المتحدة إعترفت مؤخرا بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا ، الى أن يتم إجراء إنتخابات رئاسية جديدة لإحلال رئيس جديد بدلا من الرئيس الحالي نيكولاس مادورو الذي تصفه بأنه "رئيس غير شرعي".