video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 فبراير 2019 12:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

النائب العام يأمر بتشكيل فريق من النيابة العامة للتحقيق فى حادث الدرب الأحمر

الإثنين، 18 فبراير 2019 11:52 م
النائب العام يأمر بتشكيل فريق من النيابة العامة للتحقيق فى حادث الدرب الأحمر الإرهابى مرتكب الحادث
إضافة تعليق
أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الاثنين، بتشكيل فريق من النيابة العامة؛ لفتح تحقيق عاجل فى حادث الهجوم الانتحارى بالدرب الأحمر، الذى أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.
 
وجاء بيان النائب العام كالتالى: "فى إطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة، عقب صلاة الجمعة الموافق ١٥ فبراير الجارى، فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.. حيث قامت قوات الأمن بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التى كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابى، واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطنى، وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة اثنين ضباط أحدهم من الأمن الوطنى، والآخر من مباحث القاهرة، وأحد ضباط الأمن العام".
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"اليوم السابع" ينشر أول صور لموقع تفجير إهاربى الدرب الأحمر

فريق من نيابات وسط وغرب القاهرة يستمعون لأقوال المصابين فى حادث الدرب الأحمر

الأزهر الشريف يندد بالتفجير الإرهابي في منطقة الدرب الأحمر

النائب العام يأمر بتشكيل فريق من النيابة العامة للتحقيق فى حادث الدرب الأحمر

ننشر أسماء المصابين فى الحادث الإرهابى بمنطقة الدرب الأحمر

التفاصيل الكاملة لحادث منطقة الحسين.. يقظة الأمن تحبط مخطط إرهابى الدرب الأحمر.. رجال الداخلية تتبعوه بعد رصده بحادث مسجد الاستقامة.. الإرهابى فجر نفسه بعد حصاره..ومصادر: ضربة استباقية لرؤوس الإرهاب..فيديو وصور

"اليوم السابع" ينفرد بنشر أول فيديوهات للإرهابى مرتكب حادث الدرب الأحمر

الداخلية : مصرع إرهابى فى ضربة استباقية واستشهاد أمينى شرطة بالدرب الأحمر

الدرب الأحمر

الدرب الاحمر

انفجار الدرب الاحمر

حادث الحسين

ارهابى الدرب الأحمر




لا تفوتك
فيديو.. الحكومة تنفى 12 شائعة فى 6 أيام.. أبرزها طرح عملة معدنية بـ100جنيه

فيديو.. الحكومة تنفى 12 شائعة فى 6 أيام.. أبرزها طرح عملة معدنية بـ100جنيه

التعليم: الفائزون بمسابقة العقود المؤقتة يتسلمون العمل مارس المقبل

التعليم: الفائزون بمسابقة العقود المؤقتة يتسلمون العمل مارس المقبل

مش أى نجم ينفع كرتون.. تعرف على النجوم الأكثر شهرة فى أفلام ديزنى.. عبد الوارث عسر له السبق.. الفخرانى وعبلة كامل ومنى زكي وهنيدى والسقا وحماقى برعوا فى الدبلجة.. وأبوزهرة كافأته ديزنى بـ 10 آلاف دولار

مش أى نجم ينفع كرتون.. تعرف على النجوم الأكثر شهرة فى أفلام ديزنى.. عبد الوارث عسر له السبق.. الفخرانى وعبلة كامل ومنى زكي وهنيدى والسقا وحماقى برعوا فى الدبلجة.. وأبوزهرة كافأته ديزنى بـ 10 آلاف دولار

بالصور.. الأبطال الحقيقيون لشخصيات نجوم الكرة فى السينما المصرية.. شحاتة أبو كف يفجر أزمة "الشقة" مع على خليل فى الزمالك.. الحريف بطل "حافى" أخفق فى الأهلى.. ومتعب "العالمى" فى شاشات السينما

بالصور.. الأبطال الحقيقيون لشخصيات نجوم الكرة فى السينما المصرية.. شحاتة أبو كف يفجر أزمة "الشقة" مع على خليل فى الزمالك.. الحريف بطل "حافى" أخفق فى الأهلى.. ومتعب "العالمى" فى شاشات السينما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة