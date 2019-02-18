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" المنشآت الفندقية" : موسم السدة الشتوية انتهى بنجاح للمرة الأولى منذ سنوات

الإثنين، 18 فبراير 2019 06:39 م
" المنشآت الفندقية" : موسم السدة الشتوية انتهى بنجاح للمرة الأولى منذ سنوات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتبت آمال رسلان
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أكد ماجد فوزى ، رئيس غرفة المنشآت الفندقية أن موسم السدة الشتوية أنتهى بنجاح تام وبأقل الأضرار وهى للمرة الأولى سنوات، مشيدا بالإجراءات التى قام بها فريق العمل المكون من وزارة السياحة والنقل والرى ، خاصة مع وجود من 130 إلى 150 فندق عائم .

وقال فوزى ، فى مؤتمر الصحفى المنعقد  اليوم ، بحضور مجالس إدارات اتحاد الغرف السياحية المنتخبة، وبحضور النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة بالبرلمان ، أنه تم الانتهاء من فحص وتدقيق 104 فندق فى البحر الأحمر، وتفتيش 104 نايل كروز فى منطقة الاقصر وأسوان، وتم إبلاغ الفنادق بالملاحظات وسيتم مراجعتهم مجددا خلال شهرين.

 

 

 

 


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