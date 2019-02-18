المشير حفتر والمبعوث الأممي يبحثان تطورات الأحداث في ليبيا

بنغازي )أ ش أ(

التقى القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، اليوم الاثنين، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، وذلك بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة شرق مدينة بنغازي.

وذكر بيان لمكتب الإعلام بالقيادة العامة الليبية، نشرته بوابة "الوسط" الليبية، أنّ اللقاء ناقش أبرز الأمور المتعلقة بتطورات الأحداث في ليبيا.

ويأتي لقاء حفتر وسلامة في أعقاب جولة مباحثات للمبعوث الأممي تستهدف التحضير لعقد الملتقى الوطني الجامع خلال الفترة المقبلة.