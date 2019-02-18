المترو: حركة الخط الأول تعود لطبيعتها من حلوان لمحطة المرج القديمة اليوم

كتب رضا حبيشى

أكد أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمى باسم شركة المترو أن حركة الخط الأول ستعود اليوم الإثنين لطبيعتها من حلوان حتى محطة المرج القديمة طوال يوم التشغيل من الخامسة والنصف صباحًا حتى الواحدة بعد منتصف الليل، وذلك بعد انتهاء أعمال ربط الشبكة الكهربائية الخاصة بازدواج المسافة بين محطتى المرج الجديدة والمرج القديمة .

كانت شركة المترو أعلنت أن حركة الخط الأول تنتهى فى محطة عزبة النخل ولا تصل إلى محطة المرج القديمة ابتداء من 11 مساء حتى نهاية التشغيل الواحدة بعد منتصف الليل، وأن آخر قطار من محطة المرج القديمة يقوم الساعة الحادية عشر مساء، بحيث يتم تشغيل الخط الاول من محطة حلوان حتى محطة عزبة النخل فقط خلال هذه الفترة، وتم العمل بتعليمات التشغيل تلك خلال أمس الأحد.