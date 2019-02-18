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المتحدث باسم التحالف العربي: السعودية دعمت اليمن بأكثر من 13 مليار دولار منذ عام

الإثنين، 18 فبراير 2019 05:14 م
المتحدث باسم التحالف العربي: السعودية دعمت اليمن بأكثر من 13 مليار دولار منذ عام المتحدث باسم التحالف العربى
الرياض )أ ش أ(
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أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، اليوم الاثنين، أن السعودية قدمت أكثر من 13 مليار دولار لدعم اليمن منذ عام 2014، لافتا إلى أن التحالف سيواصل عمليات الإغاثة لدعم الشعب اليمني.

وقال المالكي -خلال مؤتمر صحفي للتحالف العربي بالرياض، أوردته قناة "العربية الحدث"- إن "التحالف يتعاون مع الأمم المتحدة والوكالات الدولية لدعم الشعب اليمني"، مشددا على أن جهود التحالف متواصلة ضد القاعدة ومليشيات الحوثي على حد سواء.

وأشار المالكي إلى أن تحالف دعم الشرعية واصل توفير كل الدعم لإنجاح المساعي الدولية للحل في اليمن، معتبرا أن انقلاب الحوثي وغياب الشرعية أديا إلى صعود التنظيمات الإرهابية في اليمن.

وأوضح المتحدث باسم التحالف أن العمليات العسكرية النوعية متواصلة في حضر موت وغيرها من المناطق اليمنية، لافتا إلى أنه قد تم حصر الأسلحة إيرانية الصنع والمخدرات التي تمت مصادرتها من المليشيات الحوثية.

وشدد على أن التحالف يسعى بشكل حثيث للقضاء على القدرة العسكرية للحوثيين وتقليصها، مشيرا إلى أن الحوثيين يواصلون اتخاذ المدنيين اليمنيين دروعا بشرية.

ونفى المتحدث باسم التحالف أنباء عن وصول أسلحة أمريكية إلى الحوثيين والقاعدة في اليمن.

 

 


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