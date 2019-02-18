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المالية: الاتفاق بين مصلحة الضرائب وشركة أوبر على آلية لتحصيل المستحقات بشكل ميسر

الإثنين، 18 فبراير 2019 10:04 ص
المالية: الاتفاق بين مصلحة الضرائب وشركة أوبر على آلية لتحصيل المستحقات بشكل ميسر محمد معيط وزير المالية
كتب - أحمد يعقوب
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أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن التوصل إلى اتفاق بين ممثلي مصلحة الضرائب المصرية وشركة أوبر مصر لتحصيل ضريبة القيمة المضافة من أجل تحصيل مستحقات مصلحة الضرائب بشكل ميسر، تطبيقاً لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 على خلفية الاجتماع الذى تم عقده مؤخرا بحضور رئيس مصلحة الضرائب المصرية والمدير الإقليمي للشركة بمصر .
 
 
وأوضح وزير المالية أن هذا الاتفاق يأتي نتيجة التعاون المثمر والبناء بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية وبين المجتمع الضريبي بصفة عامة لكى يتم استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة دون افراط أو تفريط مما يساعد على استكمال الدولة لمشروعات التنمية، مؤكدا أن وزارة المالية تعمل بكل جدية وسرعة لتسوية اية منازعات ضريبية أو جمركية تخص الشركات والمستثمرين لدفع عجلة الاقتصاد وبما يضمن الحصول على مستحقات الدولة.
 
 
وكشف عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن التوصل إلى اتفاق وتحديد المعاملة الضريبية التي ستطبق على شركة أوبر وغيرها من الشركات العاملة في ذات المجال من شأنها تعزيز الثقة والتعاون بين المصلحة والمجتمع الضريبي  ، وياتى ذلك فى اطار حرص وزارة المالية على حل المشكلات وتذليل العقبات التى قد تواجه المستثمرين بهدف التيسير على المتعاملين مع وزارة المالية والمصالح الضريبية والجمركية التابعة لها  مشيراً إلى أن المصلحة ستركز جهودها خلال الأشهر المقبلة لتسوية المنازعات الضريبية المتبقية وتحصيل المتأخرات.
 
 
 

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