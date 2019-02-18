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الكهرباء تكشف حقيقة شائعة اندلاع حريق فى إحدى المحطات الشمسية بمشروع بنبان

الإثنين، 18 فبراير 2019 02:12 م
الكهرباء تكشف حقيقة شائعة اندلاع حريق فى إحدى المحطات الشمسية بمشروع بنبان المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت ــ هند مختار
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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن اندلاع حريق في إحدى المحطات الشمسية بمشروع بنبان للطاقة الشمسية، تواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء تماماً.
 
وأكدت وزارة الكهرباء، أنه لا صحة على الإطلاق لاندلاع حريق في إحدى محطات مشروع بنبان للطاقة الشمسية، مُشددةً على تطبيق كافة إجراءات الأمان والسلامة المهنية داخل جميع محطات هذا المشروع العملاق، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة وتشوية جهود الدولة في مجال الطاقة الشمسية . 

وأوضحت الوزارة، أن حقيقة الأمر تتمثل في حدوث شرز كهربائي خفيف داخل "محطة الكازار الإماراتية" وذلك أثناء التشغيل التجريبي، وتم على الفور السيطرة عليه من خلال إحدى طفايات الحريق المنتشرة داخل موقع المحطة ولم يمتد مطلقًا إلى الألواح الشمسية.



 
 
 
 

 


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