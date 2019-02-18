الكرملين: الدول غير الصديقة لروسيا تحشد الشركات للضغط على الإعلام الروسي

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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمترى بيسكوف، اليوم الاثنين، : "إن الدول غير الصديقة لروسيا تحشد الشركات التكنولوجية العملاقة للضغط على الوسائل الإعلامية الروسية".

وأضاف بيسكوف - فى تصريح نقلته وكالة أنباء (سبوتنك) الروسية - : "إن حظر حسابات تابعة لقناة (روسيا اليوم) على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) يشير إلى ضغط مكشوف وغير مسبوق على الإعلام الروسى".

وكان (فيسبوك) قد علّق يوم الجمعة الماضى صفحات تروج لمشاريع تديرها شركة (مافيك) للإعلام المملوكة جزئيًا لشركة (روبتلى) التابعة لقناة (روسيا اليوم). وتابع بيسكوف أن "مثل هذه الأفعال تؤدى إلى فقدان الثقة، وربما إلى أضرار جسيمة لسمعة هذه الشركات الكبيرة والمحترمة".