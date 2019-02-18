القوات الجوية الروسية تحصل على أول طائرة سوخوى-57 هذا العام

موسكو (أ ش أ)

أعلن رئيس المؤسسة الروسية المتحدة لصناعة الطائرات يورى سلوسار، اليوم الإثنين، أن القوات الفضائية الجوية الروسية ستحصل على أول طائرة من طراز سوخوى-57 من الإنتاج المسلسل فى العام الحالى..مؤكدا خطط وزارة الدفاع الروسية بشأن توريد أول طائرة من هذا النوع ومن الإنتاج المسلسل وما أعلنه نائب وزير الدفاع الروسى، أليكسى كريفوروتشكو.

وقال سلوسار فى تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "لقد وقعنا خلال منتدى "الجيش -2018 " اتفاقيتين بشأن صناعة وتوريد مقاتلات متعددة المهام من الجيل الخامس من طراز سوخوى– 57 ومقاتلات خفيفة متعددة المهام من طراز ميغ- 35، وسيتم توريد أول طائرة من النوع الأول فى العام الحالي.

وأكد أن وزارة الدفاع الروسية تخطط للحصول على 15 طائرة من الإنتاج المسلسل فى القريب العاجل، قائلا: "لقد انطلقت فى أواخر العام الماضى فى جوكوفسكى تجارب لطائرة "سوخوى – 57 " ذات محرك المرحلة الثانية".

يذكر أن الطائرة من طراز "سوخوى – 57" تعد مقاتلة من الجيل الخامس مخصصة لتدمير كافة الأنواع من الأهداف الأرضية والجوية والبحرية. وقامت هذه الطائرة بأول طلعة لها فى عام 2010.. كذلك وأن الجمع بين القدرة العالية على المناورة والقدرة العالية على التحليق بسرعة تزيد عن سرعة الصوت، بالإضافة إلى نظام حديث للأجهزة الموجودة على متنها وصعوبة بالغة فى اكتشافها تضمن لها التفوق على الطائرات المنافسة.