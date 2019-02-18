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القليوبية تناقش إنشاء "أبليكشن" لرصد مخالفات التعدى على الأراضى

الإثنين، 18 فبراير 2019 11:46 ص
القليوبية تناقش إنشاء "أبليكشن" لرصد مخالفات التعدى على الأراضى جانب من الاجتماع
القليوبية إبراهيم سالم
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عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعا مع أحدي الشركات العاملة بقطاع تكنولوجيا الإتصالات والبرمجة، لمناقشة تصميم وإنشاء أبليكيشن على الموبيل وربطه بمنظومة واحدة بالمحافظة لرصد المخالفات في مجالات التعديات على أملاك الدولة والإدارات الهندسية والنظافة والبيئة والإعلانات.
 
جاء الاجتماع بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام، وبحضور مديرى ادارات البيئة والاملاك والاعلانات ووحدة التطوير الحضرى والعشوائيات بالمحافظة.
 
وتم خلال الاجتماع، مناقشة تصميم الاستمارة الخاصة بـ "الإبليكشن"، وتحديد المدخلات المطلوبة تمهيدا لعمل قاعدة بيانات شاملة بكل أدارة لإدخالها على المنظومة الجديدة، لسهولة التوصل الي المطلوب، حيث يتيح البرنامج للمواطن إرسال اي مخالفة يمكن أن يراها ليسهل التعامل معها من قبل متخذي القرار وحلها فورًا.
 
 

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