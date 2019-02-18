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القبض على 20 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية على البؤر الإجرامية بالقليوبية

الإثنين، 18 فبراير 2019 02:03 م
القبض على 20 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية على البؤر الإجرامية بالقليوبية مخدر الأستروكس - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين على القانون، أسفرت عن ضبط 20 تاجر مخدرات وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد يحيى راضى رئيس المباحث، بالقبض على 20 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية شملت أقسام الخانكة وشبرا الخيمة والخصوص وبنها، وقليوب، والعبور، وتم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عبارة عن  400 جرام من الحشيش المخدر، و190جراما من مخدر الهيروين، و200 قرص مخدر و300 جرام من مخدر الاستروكس، و90 جرامًا من مخدر الفودو، ومبالغ مالية، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما ألقت مباحث القليوبية برئاسة المقدم محمد الشاذلى رئيس قسم مباحث قسم ثان شبرا الخمية، القبض على تشكيلين عصابيين للاتجار بالمواد المخدرة بدائرة القسم .

وتبين من تحريات العقيد محمد عبدالهادى رئيس فرع البحث الجنائى، إن التشكيل الأول يضم كل من، "ح. ح. ح" 26 سنة، عاطل و"ع. ج. ع" 25 سنة،عاطل، وبحوزتهما كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى نصف كيلو ومبلغ مالى 690 جنيها، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما.

والتشكيل الثانى يضم كل من "م. ا. م" 28 سنة، عاطل، و"ج. ص. ا" 35 سنة ،عاطل، و"أ. ع" 28 سنة، عاطل وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى ربع كيلو ومبلغ مالى 1500 جنيه و"مطواة"، واعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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