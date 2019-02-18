القبض على المتهمين بسرقة 160ألف جنيه من سيارة مهندس بالتجمع الخامس

كتب إبراهيم أحمد

نجح رجال مباحث قسم التجمع الخامس، فى ضبط مرتكبى واقعة سرقة مبلغ مالى وبعض المتعلقات من داخل سيارة مهندس أثناء توقفها أسفل أحد العقارات بالمنطقة، وتم إحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

تفاصيل الواقعة بدأت مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا من "مهندس"، يفيد باكتشافه كسر زجاج سيارة ملكه، وسرقة مبلغ مالى قدره 160 ألف جنيه، وبعض المتعلقات، حال توقفها أسفل العقار سكنه.

ومن خلال التحريات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وتبين أنها مقيدة باسم "حسن.ف.ح"سن 51- عاطل، "مسجل خطر" "نشل"- سبق اتهامه فى 34 قضية آخرها قضية "سرقة بالإكراه" وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالإشتراك مع كل من "مجدى.ع" سن 56 - عاطل، - (مسجل خطر "سرقات عامة") - سبق اتهامه فى 38 قضية آخرهم قضية "سرقة"، و"محمد.ح" سن 24- عاطل، (نجل الأول).

وعلى الفور أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (سيارة "ملك وقيادة الأول"، والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة، مبلغ مالى قدره "26,500 ألف جنيه")، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التتبع وكسر زجاج السيارة"، وأقروا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات الواقعة، وبإرشاد الأول تم ضبط سيارة ملاكى أقر بأنها من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وأضاف بتخلصه من باقى المتعلقات المستولى عليها بإلقائها أعلى الطريق الدائرى "ولا يمكنه الإرشاد عنها"، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهم بالسرقة.