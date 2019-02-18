video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 فبراير 2019 01:18 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على المتهمين بسرقة 160ألف جنيه من سيارة مهندس بالتجمع الخامس

الإثنين، 18 فبراير 2019 11:46 ص
القبض على المتهمين بسرقة 160ألف جنيه من سيارة مهندس بالتجمع الخامس المتهمين عقب القبض عليهم
كتب إبراهيم أحمد
إضافة تعليق
نجح رجال مباحث قسم التجمع الخامس، فى ضبط مرتكبى واقعة سرقة مبلغ مالى وبعض المتعلقات من داخل سيارة مهندس أثناء توقفها أسفل أحد العقارات بالمنطقة، وتم إحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.
 
تفاصيل الواقعة بدأت مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا من "مهندس"، يفيد باكتشافه كسر زجاج سيارة ملكه، وسرقة مبلغ مالى قدره 160 ألف جنيه، وبعض المتعلقات، حال توقفها أسفل العقار سكنه.
 
ومن خلال التحريات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وتبين أنها مقيدة باسم "حسن.ف.ح"سن 51- عاطل، "مسجل خطر" "نشل"- سبق اتهامه فى 34 قضية آخرها قضية "سرقة بالإكراه" وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالإشتراك مع كل من "مجدى.ع" سن 56 - عاطل، - (مسجل خطر "سرقات عامة") - سبق اتهامه فى 38 قضية آخرهم قضية "سرقة"، و"محمد.ح" سن 24- عاطل، (نجل الأول).
 
وعلى الفور أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (سيارة "ملك وقيادة الأول"، والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة، مبلغ مالى قدره "26,500 ألف جنيه")، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التتبع وكسر زجاج السيارة"، وأقروا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات الواقعة، وبإرشاد الأول تم ضبط سيارة ملاكى أقر بأنها من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وأضاف بتخلصه من باقى المتعلقات المستولى عليها بإلقائها أعلى الطريق الدائرى "ولا يمكنه الإرشاد عنها"،  وباستدعاء المجنى عليه اتهمهم بالسرقة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على عاطل قبل ترويجه 1200 قرص مخدر فى البساتين

قسم التجمع الخامس

أخبار الحوادث

الحوادث اليوم

امن القاهرة

القاهرة اليوم




لا تفوتك
خناقة إخوانية بين عصام تليمة ومدحت الحداد.. تعرف على التفاصيل

خناقة إخوانية بين عصام تليمة ومدحت الحداد.. تعرف على التفاصيل

عمال صينيون يذبحون الكلاب لأكلها بحلوان ..صور

عمال صينيون يذبحون الكلاب لأكلها بحلوان ..صور

فيديو وصور..عضو لجنة إعداد دستور 2014 : وضعنا الدستور وسط مظاهرات الإخوان وتهديداتهم بالتخلص منا..فترة حكم الجماعة كانت فى أذهاننا عند وضع الدستور ..والظروف كانت حرجة ..ونصوص الدستور تضمنت كيفية التعديل

فيديو وصور..عضو لجنة إعداد دستور 2014 : وضعنا الدستور وسط مظاهرات الإخوان وتهديداتهم بالتخلص منا..فترة حكم الجماعة كانت فى أذهاننا عند وضع الدستور ..والظروف كانت حرجة ..ونصوص الدستور تضمنت كيفية التعديل

"المرور"تستعد لموجة الطقس السيئ.. وتحذر من الرعونة والسرعات الزائدة تجنبا لانقلاب المركبات..نشر سيارات الإغاثة وخط ساخن للإبلاغ عن الحوادث..ومراقبة الطرق على مدار الساعة..تعزيز الخدمات بالمحاور لمنع الزحام

"المرور"تستعد لموجة الطقس السيئ.. وتحذر من الرعونة والسرعات الزائدة تجنبا لانقلاب المركبات..نشر سيارات الإغاثة وخط ساخن للإبلاغ عن الحوادث..ومراقبة الطرق على مدار الساعة..تعزيز الخدمات بالمحاور لمنع الزحام

صور.. تعرف على أغنى ملاك الأندية حول العالم

صور.. تعرف على أغنى ملاك الأندية حول العالم

تعرف على أحدث حيل أبل لتعويض خسائرها فى الصين

تعرف على أحدث حيل أبل لتعويض خسائرها فى الصين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة