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"الصحفيين" تناشد أعضائها بسرعة سداد اشتراك النقابة لعام 2018

الإثنين، 18 فبراير 2019 03:51 م
"الصحفيين" تناشد أعضائها بسرعة سداد اشتراك النقابة لعام 2018 نقابة الصحفيين - أرشيفية
كتب محمد السيد
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ناشدت اللجنة  المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين ،جميع الزميلات والزملاء غير المسددين لاشتراك النقابة لعام 2018 سرعة سداد اشتراك النقابة حتى يتمكنوا من حضور إجتماع الجمعية العمومية المقرر إنعقادها أول مارس المقبل، والتصويت فى انتخابات التجديد النصفى للنقابة. 
 
 
وقال رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، إنه طبقا لقانون نقابة الصحفيين واللائحة التنفيذية فإنه لن يُسمح للزميلات والزملاء غير المسددين لاشتراك النقابة لعام 2018 وما قبلها من حضور إجتماع الجمعية والتصويت فى الانتخابات، مشيرًا إلى أن سداد اشتراك النقابة يتم يوميًا وحتى إجراء الانتخابات.

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