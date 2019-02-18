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الصحة تنفى إصابة التلاميذ بالحساسية بسبب تطعيمات الديدان المعوية

الإثنين، 18 فبراير 2019 01:36 م
الصحة تنفى إصابة التلاميذ بالحساسية بسبب تطعيمات الديدان المعوية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتبت ــ هند مختار
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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء عن عدم صلاحية تطعيمات الديدان المعوية للتلاميذ بالمدارس الابتدائية، وأنها غير آمنة وتسبب الحساسية، تواصل  المركز الإعلامي لمجلس الوزراء  مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع.
 
وأكدت على عدم تسبب تطعيمات الديدان المعوية للتلاميذ في الإصابة بالحساسية أو أي أمراض أخرى، مُشددةً على سلامة وصلاحية كافة التطعيمات بالمدارس ومطابقتها للمعايير الصحية المطبقة في مختلف دول العالم، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة الذعر بين التلاميذ وأولياء الأمور.
 
وأوضحت الوزارة، أن حملة تطعيمات الديدان المعوية للتلاميذ بالمدارس الابتدائية، تنفذها الوزارة للعام الرابع على التوالي، مُؤكدةً أنه لم يتم رصد أي مضاعفات لحالات سواء في هذه الحملة أو خلال الحملات السابقة.

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