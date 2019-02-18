video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 فبراير 2019 03:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة: العمل ببروتوكولات علاجية جديدة بوحدات الرعاية الأساسية فى المحافظات

الإثنين، 18 فبراير 2019 02:00 ص
الصحة: العمل ببروتوكولات علاجية جديدة بوحدات الرعاية الأساسية فى المحافظات هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق
 
أكدت وزارة الصحة والسكان أنه تم بدء العمل بالبروتوكولات العلاجية الجديدة فى وحدات الرعاية الأساسية المنتشرة بالمحافظات .
 
 
وقال مصدر مسؤل بوزارة الصحة والسكان فى تصريح لليوم السابع أن البروتوكولات الجديدة تتضمن نظم العلاج للاطفال والكبار بالوحدات فى الأمراض المختلفة قبل أن تحتاج الحالة التحويل للمستشفيات العامة والمركزية .
 
 
وأضاف المصدر: تم تدريب الأطباء والصيادلة والتمريض على البروتوكولات العلاجية مؤكدا ان قيمة الكشف لم تتغير والتردد مسموح به فى أى وقت . 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة الصحة تتفقد سير عمل " 100 مليون صحة" لطلاب المدارس بالأقصر

الصحة

البروتوكولات العلاجية

الكشف




لا تفوتك
التضامن: لأول مرة مستشفى عائم بالصعيد يستهدف مليون سيدة من تكافل وكرامة.. فيديو

التضامن: لأول مرة مستشفى عائم بالصعيد يستهدف مليون سيدة من تكافل وكرامة.. فيديو

"السكة الحديد" تحدد الجدول الزمنى لتنفيذ خط العين السخنة - العلمين.. تعرف عليه

"السكة الحديد" تحدد الجدول الزمنى لتنفيذ خط العين السخنة - العلمين.. تعرف عليه

خبراء الاقتصاد: لقاءات السيسى بالشركات العالمية خطوات مهمة على طريق النهوض بالاقتصاد المصرى.. شريف سامى: الرئيس يحرص على التواصل مع كبريات الشركات وصناديق الاستثمار ويتعرف بنفسه على عوامل جذب رجال الأعمال لمصر

خبراء الاقتصاد: لقاءات السيسى بالشركات العالمية خطوات مهمة على طريق النهوض بالاقتصاد المصرى.. شريف سامى: الرئيس يحرص على التواصل مع كبريات الشركات وصناديق الاستثمار ويتعرف بنفسه على عوامل جذب رجال الأعمال لمصر

"لوازم الستات" تكلف الدولة 250.5 مليون دولار فى 9 أشهر.. المكياج والعطور واللانجيرى أبرز السلع.. 7.1 مليون دولار لـ"حمالات الصدر".. البدل والفساتين فى المقدمة بـ136 مليون.. و23 مليون دولار للشامبو وصبغات الشعر

"لوازم الستات" تكلف الدولة 250.5 مليون دولار فى 9 أشهر.. المكياج والعطور واللانجيرى أبرز السلع.. 7.1 مليون دولار لـ"حمالات الصدر".. البدل والفساتين فى المقدمة بـ136 مليون.. و23 مليون دولار للشامبو وصبغات الشعر

شيرين سيف النصر تكشف لـ"اليوم السابع" حقيقة صور زواجها على السوشيال ميديا

شيرين سيف النصر تكشف لـ"اليوم السابع" حقيقة صور زواجها على السوشيال ميديا

وفاة أقدم سجين بمصر بعد خروجه من السجن بشهرين إثر إصابته بأزمة قلبية

وفاة أقدم سجين بمصر بعد خروجه من السجن بشهرين إثر إصابته بأزمة قلبية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة