الصحة: العمل ببروتوكولات علاجية جديدة بوحدات الرعاية الأساسية فى المحافظات

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أنه تم بدء العمل بالبروتوكولات العلاجية الجديدة فى وحدات الرعاية الأساسية المنتشرة بالمحافظات .

وقال مصدر مسؤل بوزارة الصحة والسكان فى تصريح لليوم السابع أن البروتوكولات الجديدة تتضمن نظم العلاج للاطفال والكبار بالوحدات فى الأمراض المختلفة قبل أن تحتاج الحالة التحويل للمستشفيات العامة والمركزية .

وأضاف المصدر: تم تدريب الأطباء والصيادلة والتمريض على البروتوكولات العلاجية مؤكدا ان قيمة الكشف لم تتغير والتردد مسموح به فى أى وقت .