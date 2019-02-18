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السياحة: نستهدف تدريب 5400 عامل بالقطاع بنهاية يونيو المقبل

الإثنين، 18 فبراير 2019 06:11 م
السياحة: نستهدف تدريب 5400 عامل بالقطاع بنهاية يونيو المقبل وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط
كتبت آمال رسلان
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أكدت سها بهجت ، مستشار وزيرة السياحة للتدريب ، أن الوزارة تعمل على استراتيجية رفع كفاءة العنصر البشرى حيث تستهدف الإنتهاء من تدريب 5400 عامل فى القطاع بنهاية يونيو المقبل.

وأوضحت بهجت ، أنه حتى الان تم تدريب 1200 بمنطقة جنوب سيناء، و250 بالبحر الأحمر، و250 بالمراكب العائمة، و1500 عامل فى مجال الانشطة المائية والغوص ، مؤكدة فى مؤتمر صحفى اليوم ،  بحضور مجالس إدارات اتحاد الغرف السياحية المنتخبة، وبحضور النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة بالبرلمان ، أن وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط ، أكدت أن انتخابات اتحاد الغرف السياحية وغرفه الخمس ،  كان المطلب الأول لقطاع السياحة، لافته إلى أنها منذ توليها المسئولية فى يناير 2018 وهى تعمل لتنفيذ هذا المطلب وأن يكون هناك مجالس منتخبة تمثل القطاع الخاص.



 


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