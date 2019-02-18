السياحة تؤكد إطلاق معايير تصنيف الفنادق الجديدة يونيو المقبل



وقال العاصى، فى المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم ، بحضور وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، ومجالس إدارات اتحاد الغرف السياحية المنتخبة، وبحضور النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة بالبرلمان ، أنه عقب الإنتهاء من المواصفات سيتم تعميمها فورا على الفنادق لتوفيق أوضاعها ،والبدء فى تنفيذ تلك المواصفات، مع تحديد مواعيد معينة للتقييم، مشيرا الى أنه سيتم مراعاة المنتجات الجديدة مثل الشقق الفندقية، والفنادق التراثية ، في المواصفات لتتوافق مع المعايير العالمية.





كشف عبد الفتاح العاصي، رئيس قطاع الرقابة علي الفنادق بوزارة السياحة، أن معايير تصنيف الفنادق الجديدة سيتم إطلاقه نهاية يونيو المقبل، لافتا إلى أن هناك تغيرات طرأت علي القطاع السياحي منذ عام 2010 وحتي الآن، لافتا إلى أنه تم التعاقد مع منظمة السياحة العالمية لجلب خبراء لتطوير تلك المواصفات.