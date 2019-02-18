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السجن المشدد 7 سنوات لمتهمين بسرقة مواطن بالإكراه فى مصر القديمة

الإثنين، 18 فبراير 2019 11:56 ص
السجن المشدد 7 سنوات لمتهمين بسرقة مواطن بالإكراه فى مصر القديمة محكمة جنايات الجيزة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامهما بسرقة مواطن بالإكراه فى مصر القديمة.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب و وولاء مجدى طاهر، وأمانة سر محمد عبد العزيز وخالد عبد المنعم.
 
وأسندت النيابة للمتهمين "أحمد صفوت، عبد الرحمن صفوت"، تهمة سرقا وآخرين مجهولين المبلغ المالى والمنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه " محمود عماد"، بأن اعترضوا طريقه بسيارة وترجلوا منها وأشهروا الأسلحة النارية " فرد خرطوش" والأسلحة البيضاء "خنجر" فى وجه المجنى عليه وانهالوا عليه ضربا، مما أدى لإصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، وتمكنا بتلك الوسيلة القصرية من الاستيلاء على المنقولات.
 
 
كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة حيازة أسلحة نارية، وأسلحة بيضاء بدون تصريح، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
 
 
 

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