السجن المشدد 5 سنوات لعاطل متهم بتكوين تشكيل عصابى للسرقة بالجيزة

كتب ــ أحمد الجعفرى

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار بلال عبد الباقي، بمعاقبة "عبد التواب.أ" عاطل (هارب)، بالسجن المشدد 5 سنوات؛ لاتهامه بالاشتراك مع 7 آخرين في تكوين تشكيل عصابي تخصص في السرقة.

صدر الحكم بعضوية المستشارين أحمد صادق قرني ، وعبد الحميد كمال.

كشفت التحقيقات، أن المتهمين استغلوا وجود المجني علية "جمال ح ر" 46 عاما فلاح داخل منزله، واقتحموا الحظيرة الخاصة به وسرقوا عددا من الدواب المتواجدة بها، وفروا هاربين.

وتابعت التحقيقات أن المجنى عليه اكتشف واقعة السرقة في صباح اليوم التالي، فحرر بلاغا بقسم الشرطة، وبعد إجراء التحريات اللازمة تم تحديد أفراد التشكيل العصابي وألقت الأجهزة الامنية القبض على 3 منهم.