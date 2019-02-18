السجن المؤبد لـ 3 أشخاص من أسرة واحدة بالشرقية لاستعراضهم القوة

الشرقية - فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة 3 أشخاص من أسرة واحدة بالسجن المؤبد، لقيامهم باستعراض القوة مع جارهم، بسبب خلافات بينهم.

صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، ووعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق.

تعود أحداث القضية 2630 لسنة 2018 جنايات منيا القمح، ليوم 1 مايو عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح يفيد، قيام " أحمد س أ",وشقيقه" محمد" و"نجل عمهم" سمير" بإستعراض القو والتلويح بالعنف ضد المجنى عليه" وليد م ع" رقيب قوات مسلحة، بقصد ترويعه وإلحاق أذى به بسبب خلافات بينهم، فقام المتهمين بترويعه بإستعراض القو بإستخدام طبنج وسلاح ناري، وأكدت تحريات النقيب أحمد بنديري، معاون مباحث منيا القمح صحة الواقعة.

وبالعرض على نيابة منيا القمح العامة قررت إحالتهم إلى جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم..