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"الزراعة" فحص 136 ألف طن بطاطس للتصدير طبقًا للاشتراطات الحجرية

الإثنين، 18 فبراير 2019 03:00 ص
"الزراعة" فحص 136 ألف طن بطاطس للتصدير طبقًا للاشتراطات الحجرية بطاطس - أرشيفية
كتب عز النوبى
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تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إجراءاتها المشددة على جميع منتجات الخضر والفاكهة المصدر لجميع دول العالم، لزيادة الصادرات خلال الموسم الجديد، طبقًا للاشتراطات الحجرية والدولية .

وقالت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع العفن البنى للبطاطس بالإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه منذ بدء موسم تصدير البطاطس تم فحص 136 ألفًا و242 طنًا من البطاطس المائدة المصدرة حتى الآن، تنطبق عليها جميع الإجراءات الحجرية وتخلو من أى أمراض .

 وكشف تقرير لوزارة الزراعة، عن أن كل الكميات المصدرة من البطاطس لدول الخليج وأوروبا تنطبق عليها كل الاشتراطات الحجرية، من خلال تطبيق إجراءات مشددة لتصدير المحصول، وتشديد الرقابة على البطاطس التى يتم تصديرها لجميع دول العالم .

وأوضح التقرير، أن وزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، حددت اشتراطات تصدير محصول البطاطس، منذ بدأ الموسم التصديرى وأولها خلوّها من الإصابة بالعفن البنى، إذ تمت زراعة البطاطس فى أراضٍ خالية من الأمراض.

 


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وزارة الزراعة

تصدير البطاطس

العفن البنى

الحجر الزراعى




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