الداخلية تضبط أباطرة "السموم" بحملات أمنية بالسحر والجمال

وجه قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائى بمديريات أمن "الشرقية، الإسماعيلية، القليوبية" والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزى حملة أمنية مكبرة استهدفت منطقة السحر والجمال.

ونجحت الحملات الأمنية بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية فى ضبط عاطل ومُقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية سبق اتهامه فى 6 قضايا "مخدرات، سلاح"، هارب من المراقبة فى قضية مخدرات" لإتجاره فى المواد المخدرة على نطاق واسع متخذًا من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وعثر بحوزته على (100جرام لمخدر الهيروين، سلاح أبيض).

وأثمرت جهود الأمن العام عن ضبط عاطل ومُقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية ) لإتجاره فى المواد المخدرة على نطاق واسع متخذًا من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وذلك حال تواجده بمنطقة الأردنية دائرة قسم أول العاشر من رمضان، وبحوزته (100جرام لمخدر الهيروين).

وأسفرت جهود الأمن العام عن ضبط عاطل مُقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع متخذًا من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، أثناء استقلاله سيارة ملاكى بمنطقة الأردنية دائرة قسم أول العاشر وبحوزته (100جرام لمخدر الهيروين، 200 جرام لمخدر الحشيش) .

وضبط رجال الشرطة "سلومة م" مُقيمة بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية،لقيامها بالإتجار فى المواد المخدرة متخذة من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطها الإجرامى، حيث تم ضبطها بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وبحوزتها (250 جرام لمخدر الحشيش).

ونجح قطاع الأمن فى ضبط "محمد ع" مُقيم العمار أبوعيادة الجديدة بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية، سبق إتهامه فى قضية "قتل" ومطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا (قتل عمد، محكوم عليه فيها بالإعدام- سرقة بالإكراه، محكوم عليه فيها بالسجن المؤبد- سرقة بالإكراه، محكوم عليه فيها بالسجن 10 سنوات)، وضبط "حسين س. ف" سبق إتهامه فى قضية "مخدرات"، وضبط "أحمد س. ف" مقيم قرية أبوسمران بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية لقيامهم بالإتجار فى المودا المخدرة متخذين من قرية أبوسمران ببلبيس مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى وحيازتهم لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، حيث تم ضبط بمدخل قرية أبوسمران وبحوزتهم (بندقية خرطوش و4 طلقات لذات العيار- 200 جرام لمخدر الحشيش)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.