الداخلية العراقية: اعتقال 3 إرهابيين تابعين لـ "داعش" في الموصل

بغداد (أ ش أ)

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، عن اعتقال ثلاثة إرهابيين من عناصر تنظيم "داعش" في مدينة الموصل بمحافظة نينوي.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "أن فوج الطوارئ الثاني عشر التابع لقيادة شرطة محافظة نينوي بناء على مذكرات قبض قضائية، تمكن من اعتقال 3 إرهابيين بتنظيم (داعش) كانوا يعملون فيما يسمى بديوان الجند".

يذكر أن القوات العراقية قد أعلنت في وقت سابق القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي بكافة الأراضي العراقية ومطاردة الخلايا النائمة للتنظيم.