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الداخلية العراقية: اعتقال 3 إرهابيين تابعين لـ "داعش" في الموصل

الإثنين، 18 فبراير 2019 08:22 م
الداخلية العراقية: اعتقال 3 إرهابيين تابعين لـ "داعش" في الموصل تنظيم داعش
بغداد (أ ش أ)
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 أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، عن اعتقال ثلاثة إرهابيين من عناصر تنظيم "داعش" في مدينة الموصل بمحافظة نينوي.

 

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "أن فوج الطوارئ الثاني عشر التابع لقيادة شرطة محافظة نينوي بناء على مذكرات قبض قضائية، تمكن من اعتقال 3 إرهابيين بتنظيم (داعش) كانوا يعملون فيما يسمى بديوان الجند".

 

يذكر أن القوات العراقية قد أعلنت في وقت سابق القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي بكافة الأراضي العراقية ومطاردة الخلايا النائمة للتنظيم.

 

 


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الداخلية العراقية

ارهابيين

داعش

الموصل




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