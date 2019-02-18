الداخلية العراقية: اعتقال 3 إرهابيين تابعين لـ "داعش" في الموصل

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، عن اعتقال ثلاثة إرهابيين من عناصر تنظيم "داعش" في مدينة الموصل بمحافظة نينوي.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "أن فوج الطوارئ الثاني عشر التابع لقيادة شرطة محافظة نينوي بناء على مذكرات قبض قضائية، تمكن من اعتقال 3 إرهابيين بتنظيم (داعش) كانوا يعملون فيما يسمى بديوان الجند".
يذكر أن القوات العراقية قد أعلنت في وقت سابق القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي بكافة الأراضي العراقية ومطاردة الخلايا النائمة للتنظيم.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة