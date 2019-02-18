الحماية المدنية تنتشل جثامين 3 ضحايا فى حادث انهيار عقار كرموز بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثامين 3 ضحايا فى حادث انهيار عقار كرموز بالإسكندرية ، وتم نقلهم إلى مشرحة كوم الدكة .

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بانهيارعقار قديم مكون من 3 طوابق، بحارة بن مسعود والمتفرع من شارع يوسف الحكيم، بمنطقة كرموز،غرب الإسكندرية، وانتقل مأموروضباط قسم شرطة كرموز، وبرفقتهم قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، وحى غرب إلي محل البلاغ، وتم فرض طوق أمني حول العقار المنهار.