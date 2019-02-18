video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 فبراير 2019 04:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الحماية المدنية تنتشل جثامين 3 ضحايا فى حادث انهيار عقار كرموز بالإسكندرية

الإثنين، 18 فبراير 2019 03:49 م
الحماية المدنية تنتشل جثامين 3 ضحايا فى حادث انهيار عقار كرموز بالإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر
إضافة تعليق
تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثامين 3 ضحايا فى حادث انهيار عقار كرموز بالإسكندرية ، وتم نقلهم إلى مشرحة كوم الدكة . 
 
تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بانهيارعقار قديم مكون من 3 طوابق، بحارة بن مسعود والمتفرع من شارع يوسف الحكيم، بمنطقة كرموز،غرب الإسكندرية، وانتقل مأموروضباط قسم شرطة كرموز، وبرفقتهم قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، وحى غرب إلي محل البلاغ، وتم فرض طوق أمني حول العقار المنهار.
 
حادث انهيار عقار كرموز بالإسكندرية (1)
حادث انهيار عقار كرموز بالإسكندرية (1)

حادث انهيار عقار كرموز بالإسكندرية (2)
حادث انهيار عقار كرموز بالإسكندرية (2)

حادث انهيار عقار كرموز بالإسكندرية (3)
حادث انهيار عقار كرموز بالإسكندرية (3)

حادث انهيار عقار كرموز بالإسكندرية (4)
حادث انهيار عقار كرموز بالإسكندرية (4)

حادث انهيار عقار كرموز بالإسكندرية (5)
حادث انهيار عقار كرموز بالإسكندرية (5)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق غرب الإسكندرية

استخراج جثة سيدة مسنة من أسفل عقار كرموز المنهار

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار الحوادث

امن الاسكندريه




لا تفوتك
خناقة إخوانية بين عصام تليمة ومدحت الحداد.. تعرف على التفاصيل

خناقة إخوانية بين عصام تليمة ومدحت الحداد.. تعرف على التفاصيل

عمال صينيون يذبحون الكلاب لأكلها بحلوان ..صور

عمال صينيون يذبحون الكلاب لأكلها بحلوان ..صور

فيديو وصور..عضو لجنة إعداد دستور 2014 : وضعنا الدستور وسط مظاهرات الإخوان وتهديداتهم بالتخلص منا..فترة حكم الجماعة كانت فى أذهاننا عند وضع الدستور ..والظروف كانت حرجة ..ونصوص الدستور تضمنت كيفية التعديل

فيديو وصور..عضو لجنة إعداد دستور 2014 : وضعنا الدستور وسط مظاهرات الإخوان وتهديداتهم بالتخلص منا..فترة حكم الجماعة كانت فى أذهاننا عند وضع الدستور ..والظروف كانت حرجة ..ونصوص الدستور تضمنت كيفية التعديل

"المرور"تستعد لموجة الطقس السيئ.. وتحذر من الرعونة والسرعات الزائدة تجنبا لانقلاب المركبات..نشر سيارات الإغاثة وخط ساخن للإبلاغ عن الحوادث..ومراقبة الطرق على مدار الساعة..تعزيز الخدمات بالمحاور لمنع الزحام

"المرور"تستعد لموجة الطقس السيئ.. وتحذر من الرعونة والسرعات الزائدة تجنبا لانقلاب المركبات..نشر سيارات الإغاثة وخط ساخن للإبلاغ عن الحوادث..ومراقبة الطرق على مدار الساعة..تعزيز الخدمات بالمحاور لمنع الزحام

صور.. تعرف على أغنى ملاك الأندية حول العالم

صور.. تعرف على أغنى ملاك الأندية حول العالم

تعرف على أحدث حيل أبل لتعويض خسائرها فى الصين

تعرف على أحدث حيل أبل لتعويض خسائرها فى الصين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة