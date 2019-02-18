"الجنايات" تستمع اليوم للمرافعة فى إعادة محاكمة جرانة بـ"تراخيص شركات السياحة"

كتب على عبد الرحمن

تستمع الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد الشوربجى، للمرافعة فى إعادة محاكمة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"تراخيص الشركات".

واستمعت المحكمة فى الجلسة الماضية - بعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن همام وجوزيف إدوارد، وسكرتارية محمد الجمل - لشهادة رئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة.

ونسبت النيابة العامة، لوزير السياحة الأسبق بصفته موظفا عموميا مساعدته لغيره فى الحصول على ربح ومنفعة عامة دون وجه حق مستغلا أحد أعمال وظيفته بأن أصدر تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية بالمخالفة للقرارات الوزارية الصادرة منه بوقف إصدار التراخيص، ما مكن أصحاب شركات من الحصول على منفعة دون وجه حق.