video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 فبراير 2019 11:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الجريدة الرسمية تنشر قرارا قديما للدكتور مصطفى مدبولى وقت أن كان وزيرا للإسكان.. تعرف عليه

الإثنين، 18 فبراير 2019 09:42 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرارا قديما للدكتور مصطفى مدبولى وقت أن كان وزيرا للإسكان.. تعرف عليه الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
كتب أحمد حسن
إضافة تعليق
اعتمد الدكتور مصطفى مدبولى حينما كان وزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السابق، تعديل وتخطيط وتقسيم قطعتى الأرض رقم 16 و19 بمسطح 7 فدان بمنطقة إسكان الجمعيات بالحى الثامن بمدينة برج العرب الجديدة والمخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بشركة الإسكندرية التجارية.
 
وطبقا للمادة الثانية من القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية، تلتزم الجمعية بعدم عرض وحدات مشروع الجمعية للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة، وأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع على رقم القرار ومدة التنفيذ، كما تلتزم الجمعية بالتعهد الموقع منها بان منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة التخديم من الخارج يتم عادة التسعير.
 
ونصت المادة الخامسة من القرار الجمعية بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستهاى واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
 
ونصت المادة على التزام الجمعية بموافا ة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقا لأحكام القانون.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انقطاع المياه عن القناطر الخيرية بالكامل لمدة 6 ساعات بسبب أعمال الصيانة غدا

تسليم الدفعة الثامنة من وحدات المرحلة الأولى بـ"دار مصر" بمدينة القاهرة الجديدة

وزاره الاسكان

مصطفى مدبولى

جمعيات الاسكان

مشروع عمرانى




لا تفوتك
خناقة إخوانية بين عصام تليمة ومدحت الحداد.. تعرف على التفاصيل

خناقة إخوانية بين عصام تليمة ومدحت الحداد.. تعرف على التفاصيل

عمال صينيون يذبحون الكلاب لأكلها بحلوان ..صور

عمال صينيون يذبحون الكلاب لأكلها بحلوان ..صور

فيديو وصور..عضو لجنة إعداد دستور 2014 : وضعنا الدستور وسط مظاهرات الإخوان وتهديداتهم بالتخلص منا..فترة حكم الجماعة كانت فى أذهاننا عند وضع الدستور ..والظروف كانت حرجة ..ونصوص الدستور تضمنت كيفية التعديل

فيديو وصور..عضو لجنة إعداد دستور 2014 : وضعنا الدستور وسط مظاهرات الإخوان وتهديداتهم بالتخلص منا..فترة حكم الجماعة كانت فى أذهاننا عند وضع الدستور ..والظروف كانت حرجة ..ونصوص الدستور تضمنت كيفية التعديل

"المرور"تستعد لموجة الطقس السيئ.. وتحذر من الرعونة والسرعات الزائدة تجنبا لانقلاب المركبات..نشر سيارات الإغاثة وخط ساخن للإبلاغ عن الحوادث..ومراقبة الطرق على مدار الساعة..تعزيز الخدمات بالمحاور لمنع الزحام

"المرور"تستعد لموجة الطقس السيئ.. وتحذر من الرعونة والسرعات الزائدة تجنبا لانقلاب المركبات..نشر سيارات الإغاثة وخط ساخن للإبلاغ عن الحوادث..ومراقبة الطرق على مدار الساعة..تعزيز الخدمات بالمحاور لمنع الزحام

صور.. تعرف على أغنى ملاك الأندية حول العالم

صور.. تعرف على أغنى ملاك الأندية حول العالم

تعرف على أحدث حيل أبل لتعويض خسائرها فى الصين

تعرف على أحدث حيل أبل لتعويض خسائرها فى الصين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة