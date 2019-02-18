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الجامعة البريطانية و"سياسة القاهرة" تناقشان تحديات التنمية المستدامة

الإثنين، 18 فبراير 2019 05:10 م
الجامعة البريطانية و"سياسة القاهرة" تناقشان تحديات التنمية المستدامة د. أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية
وائل ربيعى
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نظم مركز الابتكار والحوكمة والاقتصاد الأخضر ) CIGGE) التابع لكلية الأعمال والاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة البريطانية ،  ندوة بعنوان التنمية المستدامة ( أفاق وتحديات ) بالمشاركة مع مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية ( CEFRS) بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحضور الدكتور أحمد حمد ، رئيس الجامعة البريطانية  ، والدكتور يحى بهى الدين نائب رئيس الجامعة والدكتورة ودودة بدران.

وأكد الدكتور أحمد حمد ، فى كلمته الإفتتاحية لأعمال الندوة، أن التعليم يعد قاطرة للتنمية، وهو ما نؤمن به فى الجامعة البريطانية  ، ونعمل على دعمه بكل السبل لتتمكن مصر من تحقيق استراتيجية ورؤية 2030 والتى سيكون لها عظيم الأثر فى تحقيق نقلة نوعية على كافة الأصعدة.

وقال الدكتور يحيى بهى الدين ، نائب رئيس الجامعة البريطانية: "إن الإستدامة من الأمور الهامة فى أى مجال أو تقدم، وهو ما نعى أهميته فى مجلس سياسات التعليم والبحث العلمى بأكاديمية البحث العلمى والتى أشرف أننى أحد أعضائها، ولقد إطلعنا هنا فى الجامعة البريطانية على رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية لنقوم بدراستها من أجل المساهمة فى تحويلها لواقع وذلك من خلال تقديم الدراسات والاقتراحات العلمية فى مجالات متعددة منها ( الطاقة والصحة وتحلية المياة).

 

 


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الجامعة البريطانية

سياسة القاهرة

تحديات التنمية المستدامة




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