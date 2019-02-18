"التعليم": المدارس تواصل تسليم طلاب أولى ثانوى التابلت

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المدارس ما زالت تواصل تسليم طلاب الصف الأول الثانوى العام التابلت بشكل يومى وفقًا للشروط التى تم الإعلان عنها.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أبرز الشروط وأهمها تسديد الطالب مبلغ 100 جنيه فى البريد كتامين على جهاز التابلت، لافتة إلى أن الفئات المستهدفة هى طلاب الثانوى العام والخدمات والدمج فى المدارس الحكومية والخاصة عدا طلاب المنازل.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت وصول التابلت إلى جميع المديريات التعليمية.