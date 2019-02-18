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الإثنين، 18 فبراير 2019 12:30 م
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البيئة تواصل جهودها للقضاء على بقع تلوث زيتى بشاطئ محمية رأس محمد

الإثنين، 18 فبراير 2019 12:05 م
البيئة تواصل جهودها للقضاء على بقع تلوث زيتى بشاطئ محمية رأس محمد آثار تلوث بالزيت بشاطئ محمية رأس محمد
كتبت آية دعبس
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واصلت وزارة البيئة جهودها للسيطرة على آثار تلوث بالزيت بشاطئ محمية رأس محمد، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للسيطرة عليه بالتعاون مع مركز مكافحة التلوث البحرى بالزيت بشرم الشيخ.
 
وتم تشكيل لجنة من مركز مكافحة التلوث البحرى بالزيت بشرم الشيخ و محميات جنوب سيناء كما تم عمل مسح لشاطئ محمية رأس محمد وحتى منطقة شاطئ خليج السويس وتلاحظ وجود كرات صغيرة من الزيت  أمام شاطئ المحمية وتم أخذ عينة من التلوث بواسطة محميات سيناء لتحليلها  بالفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالسويس. 
 
وتتواصل أعمال إزالة التلوث والتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن أعمال المكافحة بالتنسيق مع الإدارة العامة للبيئة بمحافظة جنوب سيناء، واستمرار أعمال المسح لمنطقة محمية رأس محمد بواسطة مركز مكافحة التلوث  تحسبا لأى تلوث جديد.
 
 

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