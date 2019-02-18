الاحتلال الإسرائيلى يهاجم المصلين بالمسجد الأقصى

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هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلى المصلين فى ساحات المسجد الأقصى وطلبة المدارس الشرعية وأجبرتهم على الخروج من ساحات المسجد، وأعادت إغلاق مبنى (باب الرحمة) بالسلاسل والأقفال، واعتقلت 5 مواطنين مقدسيين بينهم موظفة من الأوقاف، و4 شبان بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح.

وقال شهود عيان إن مجموعة من الشبان الفلسطينيين أدوا صلاة الظهر عند (باب الرحمة) الذى أغلقله الاحتلال بالسلاسل، وكسروا الأقفال والباب، فاعتدت عليهم قوات الاحتلال وامتد الاعتداء بالضرب بالعصى من (باب الرحمة) إلى كافة ساحات المسجد الأقصى.

وكان مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية قد طالب - فى بيان له فى وقت سابق اليوم - سلطات الاحتلال الإسرائيلى بإزالة السلاسل الحديدية فورا عن مبنى (باب الرحمة)، واحترام أنه جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك.