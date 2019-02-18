الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بدعم الحكومة اللبنانية فى حماية أمن البلاد

بيروت (أ ش أ)

أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبى فى لبنان كريستينا لاسن، الالتزام الكامل للاتحاد الأوروبى بدعم الحكومة اللبنانية فى صون أمن لبنان مع المحافظة على حقوق المواطنين، ووضع حقوق النساء ومكافحة العنف على رأس سلم الأولويات.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الداخلية اللبنانية ريا الحسن، لسفيرة الاتحاد الأوروبي، لتقديم التهنئة بمناسبة توليها مهام منصبها الوزارى كأول امرأة تتولى هذا المنصب فى منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت سفيرة الاتحاد الأوروبى إلى أهمية حرية التعبير فى لبنان وضرورة رصد أى تحديات ذات صلة ومعالجتها، إلى جانب تأكيدها على الدعم الأوروبى لإصلاح قطاع الأمن فى لبنان ومساعدة جهاز قوى الأمن الداخلي، بما فى ذلك تنفيذ نموذج "شرطى مرتكز على المجتمع" وظروف احتجاز أفضل فى السجون، وتعزيز قدرات العاملين فى السجون فى مجال حقوق الإنسان، فضلا عن دعم الاتحاد الأوروبى بفاعلية إعداد استراتيجية وطنية للأمن الإلكترونى والإدارة المتكاملة للحدود.

كما تم خلال اللقاء استعراض جهود دعم التنمية المحلية والبنى التحتية فى لبنان وتأمين الوصول إلى الخدمات فى المناطق الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية.

وتطرق الاجتماع لـ "التعأون الجيد" بين الاتحاد الأوروبى والسلطات اللبنانية خلال الآنتخابات النيابية التى أجريت فى العام الماضي.. وقدمت السفيرة لاسن للوزيرة الحسن تقرير بعثة مراقبة الآنتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي، وشددت على ضرورة استمرار التعأون الوثيق مع وزارة الداخلية فى العمل على تنفيذ توصيات البعثة.