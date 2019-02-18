الأمم المتحدة: طرفا الحرب فى اليمن يتفقان على إعادة الانتشار

رويترز

قالت الأمم المتحدة اليوم الأحد إن ممثلين عن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي توصلوا إلى اتفاق بشأن "المرحلة الأولى" من إعادة الانتشار المشتركة للقوات وفقا لاتفاق برعاية المنظمة ينص على مغادرة قوات طرفي الحرب مدينة الحديدة اليمنية الساحلية.