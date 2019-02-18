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الأمم المتحدة: طرفا الحرب فى اليمن يتفقان على إعادة الانتشار

الإثنين، 18 فبراير 2019 01:00 ص
الأمم المتحدة: طرفا الحرب فى اليمن يتفقان على إعادة الانتشار اليمن
رويترز
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 قالت الأمم المتحدة اليوم الأحد إن ممثلين عن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي توصلوا إلى اتفاق بشأن "المرحلة الأولى" من إعادة الانتشار المشتركة للقوات وفقا لاتفاق برعاية المنظمة ينص على مغادرة قوات طرفي الحرب مدينة الحديدة اليمنية الساحلية.

وذكر بيان أصدره مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة "أن الطرفين توصلا إلى اتفاق بشأن المرحلة (1)من إعادة الانتشار المشتركة للقوات".

ولم يذكر البيان تفاصيل بشأن ما اتفق عليه الحوثيون المدعومون من إيران والحكومة اليمنية التي تحظى بدعم السعودية.

 


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