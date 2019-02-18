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الأردن يدين إغلاق إسرائيل لأبواب الأقصى ويتقدم بمذكرة احتجاج لتل أبيب

الإثنين، 18 فبراير 2019 03:02 م
الأردن يدين إغلاق إسرائيل لأبواب الأقصى ويتقدم بمذكرة احتجاج لتل أبيب وزير خارجية الأردن أيمن الصفدى
كتب : أحمد جمعة
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أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات إقدام الشرطة الإسرائيلية على إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك، وقيامها بالاعتداء على عدد من المصلين.

وطالب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة إسرائيل، كقوة القائمة بالاحتلال، وفقاً للقانون الدولي، بإعادة فتح الأبواب فوراً واحترام حرمة المكان المقدس وعدم اعاقة دخول المصلين و سحب جميع المظاهر الأمنية في المسجد الأقصى المبارك واحترام مشاعر المسلمين.

وأكد أن هذه الإجراءات تعد انتهاكا سافرا للوضع القائم التاريخي والقانوني، ولالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال الاسرائيلى بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحمّل إسرائيل كامل المسؤولية عن سلامة المسجد الأقصى المبارك.

وأوضح، أن الخارجية الأردنية تتابع هذا التطور الخطير من خلال عدة قنوات لإعادة فتح الأبواب وإعادة الهدوء للحرم الشريف، كما بين أن الوزارة قدمت مذكرة احتجاج دبلوماسية لوزارة الخارجية الإسرائيلية عبرت فيها عن إدانة الحكومة للإجراءات الاسرائيلية المستفزة والمدانة بحق الحرم القدسي الشريف، وطالبتها بوقف هذه الإجراءات فوراً.


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