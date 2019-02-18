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اعترافات 4 منقبين عن الآثار بالجمالية: استأجرنا ورشة وسقطنا متلبسين بالحفر داخلها

الإثنين، 18 فبراير 2019 02:00 ص
اعترافات 4 منقبين عن الآثار بالجمالية: استأجرنا ورشة وسقطنا متلبسين بالحفر داخلها أثار-أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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اعترف 4 من عمال مبيضى المحارة، بتفاصيل تورطهم فى جريمة التنقيب عن الآثار أسفل ورشة، بدائرة قسم شرطة الجمالية، وقالوا إنهم استأجروا الورشة وحفروا فى أرضيتها للتنقيب عن الآثار لكن الشرطة ألقت القبض عليهم أثناء الحفر.

بدأت القضية بورود معلومات إلى رجال مباحث قسم شرطة الجمالية بتورط 4 أشخاص فى التنقيب عن الآثار فى أرضية ورشة.

أكدت التحريات صحة المعلومات فتم تقنين الإجراءات وداهمت قوة مسرح الواقعة وألقت القبض على كلٍ من "م.ع" 29 سنة، مبيض محارة، و"ه.ط" 28 سنة، مبيض محارة، و"ف.ع" 22 سنة، مبيض محارة، و"ح.ش" 22 سنة، مبيض محارة، متلبسين بأعمال الحفر.

وبالفحص، تبين لرجال المباحث أن الورشة "مستأجرة بمعرفة الأول" وعثر داخلها على حفره قطرها 2 متر × 1 متر بعمق 15 مترا، وأدوات التنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بالتورط بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار، فتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات وأمرت بحبس بحجز 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث.


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